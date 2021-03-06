Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала правительства 27 стран-членов Европейского Союза немедленно приступить к технической работы по введению сертификатов прививок против коронавируса. Паспорта вакцинации должны быть готовы к лету 2021, пишет Reuters. В Еврокомиссии уже 17 марта намерены представить свои предложения по «цифровых зеленых пропусков». Планируется, что документ станет обязательным для поездок во время пандемии. Кроме этого планируется сотрудничество с различными международными организациями для признания таких сертификатов прививок за пределами Европейского Союза. Урсула фон дер Ляен в своем письме к правительствам стран-членов ЕС подчеркнула, что необходимо создать не только правовую базу, но и общую техническую инфраструктуру. Между тем Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить в ЕС паспорта вакцинации от Covid-19. По информации СМИ, Соvid-паспорта, вероятно, будут включать информацию о вакцинации, выздоровление от коронавируса, а также записи о негативных ПЦР-тесты путешественников. К слову, премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине делать с остатками вакцин и паспортами вакцинации. Также глава Минздрава Степанов обсудил «паспорта вакцинации» с послами G7.