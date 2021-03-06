Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что необходим анализ, или по приговору по делу Сергея Стерненка не стоят заказчики. Об этом он заявил в интервью «Укринформа». «Этот вопрос достаточно непростой. Не совсем понятно, почему приговор объявлен именно сейчас. Это как раз вопрос к судьям. Суд продолжается уже пять лет, приговор могли объявить еще в 2016 или 2017 годах, но дотянули до сегодня и объявили 23 февраля. Все знаем — что это за день и праздник некоторые празднует. Это — решение суда, я не могу сказать, что оно нам нравится или нет. Но мы обращаем на это внимание, анализируем, систематизируем и смотрим, за ним не могут стоять какие-то заказчики », — отметил Данилов. Секретарь СНБО добавил, что всех судей в один ряд ставить нельзя. «Бывают странные вещи, когда за один и тот же преступление один судья может дать семь лет тюрьмы, а другой — освободить от уголовной ответственности. Это проблема, которую сложно объяснить обществу. Ненормально, когда человек семь-восемь лет находится под следствием и не знает, каким будет приговор », — констатировал Данилов. К слову, активисты анонсировали поездку в госдаче Зеленского 8 марта из-за приговора Стерненку. Отметим, Офис президента Владимира Зеленского инициировал анализ резонансных решений судов, касающихся «ветеранов войны в Донбассе и общественных деятелей». Очевидно, что таким образом у Зеленского решили отреагировать на акции протеста после приговора Сергею Стерненку, которому суд дал семь лет. Напомним, после посадки Стерненка Зеленский пообещал всем честный суд. Ранее прессекретарка президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он «возлагается на независимость правоохранительной системы в расследованиях», не вмешивается в ход следствия и не давит на правоохранительные органы. Напомним, Приморский райсуд Одессу 23 февраля объявил приговор екслидеру Одесской областной организации «Правого сектора» Сергею Стерненку — семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. Суд назвал активиста виновным в совершении трех преступлений: разбойное нападение, похищение человека, незаконное хранение огнестрельного оружия. Сам Сергей Стерненко отрицает причастность к инкриминируемых преступлений. После этого 27 февраля в городах Украины и за рубежом прошли акции протеста. Организаторы 9 марта призывают людей собраться возле Дома профсоюзов на Майдане Незалежности.

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