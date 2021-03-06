Сенатор от Республиканской партии Тед Круз заблокировал утверждение Уильяма Бернса на должность директора ЦРУ, обвинив администрацию Джо Байдена в бездействии по «Северного потока — 2». Об этом сообщает Bloomberg. Сенатор подтвердил, что будет продолжать блокирование назначения Бернса с новыми санкциями. «Я перестану задерживать назначения, когда администрация Байдена выполнит свое юридическое обязательство накладывать санкции на корабле и компании, которые строят трубопровод Путина. Следуйте закона. Перестаньте мягко относиться к России », — сообщил Круз. Как известно, 40 американских сенаторов от Республиканской партии призвали президента США Джо Байдена ввести новые санкции против участников газотранзитного проекта «Северный поток — 2». Ранее 18 европейских компаний прекратили свою деятельность в проект «Северный поток — 2» из-за санкций США против газопровода. Среди этих компаний, в частности, страховая группа Zurich Insurance Group и строительная компания Bilfinger. Напомним, энергетический эксперт назвал страны, которые заинтересованы в достройке «Северного потока — 2». Как сообщалось, министр иностранных дел Литвы Ґабриелюс Ландсбергис высказался относительно российского газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Евросоюз фактически «финансирует тирана». Отметим, что сейчас Администрация президента США Джо Байдена не стремится к перезагрузке отношений с Россией.