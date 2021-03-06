Эксперт Зак Доффман призвал пользователей смартфонов на операционной системе Android удалить один очень опасный приложение. Речь идет о платных и бесплатных версии программы SuperVPN, пишет он в статье для журнала Forbes. По словам Доффмана, это приложение насчитывает более ста миллионов загрузок. При этом программа, которая призвана сделать выход пользователя в сеть безопасной, работает наоборот: эксперты обвиняют SuperVPN в использовании шпионского оборудования и утечки данных. Так, автор статьи обратил внимание на новость, появившаяся в феврале текущего года. В ней речь идет о продаже на хакерском форуме трех баз данных с информацией об устройствах и учетных данных пользователей SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN. Кроме того, как пишет Доффман, в сервисе Google Play есть как минимум шесть приложений с идентичными SuperVPN иконками и описанием. Эксперт порекомендовал пользователям, желающим защититься с помощью VPN, остановить свой выбор на проверенном разработчику с настоящими отзывами, а также не доверять бесплатным программам. Напомним, Apple выпустит iPhone без всякого отверстия.