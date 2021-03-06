За прошедшие сутки, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Так, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом населенного пункта Широкино. Неподалеку Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки — из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал наши позиции вблизи Талаковка. В пригороде населенного пункта Марьинка российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия. В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — тяжелое.

«Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима «Тишина». Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности », — добавили в штабе. С начала текущих суток, 6 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Напомним, что на Донбассе с начала года погибли 19 защитников Украины. За два месяца текущего года 11 военных Вооруженных сил Украины погибли в результате боевых действий в Донбассе, еще 37 — получили ранения. Из других причин, кроме боевых, в зоне ООС погибли восемь украинских военных. Также СБУ назвала количество людей, находящихся в плену боевиков на Донбассе.