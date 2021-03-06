В Иране неизвестный мужчина пытался угнать самолет авиакомпании Iran Air, выполнявший рейс по маршруту Ахваз-Мешхед. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщили, что смогли предотвратить угон и задержать мужчину после экстренной посадки в городе Исфахан. «По предварительным данным, злоумышленник собирался посадить самолет в аэропорту одного из арабских государств на юге Персидского залива», — заявили в КСИР. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Все они вылетели другим рейсом в Мешхед вечером. К слову, Украина рассчитывает в течение пяти лет добиться от Ирана выплаты компенсаций за уничтожение пассажирского самолета МАУ. Как известно, 8 января 2020 после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинский — двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших — граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

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