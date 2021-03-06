В Италии под колесами авто погибла женщина из Украины. Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что на 49-летнюю Оксану Лаврук из Прикарпатья внезапно покатился автомобиль. Женщину впоследствии нашли без сознания в луже крови и пытались спасти, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. В Украине, по предварительным данным, у умершего остались муж и сын. Причины смертельного инцидента устанавливаются.

К слову, врачи не смогли спасти мать двоих детей, которая пострадала от взрыва гранаты в Дрогобыче.