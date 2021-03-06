В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

# Польша: вблизи г.. Кашицу рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

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Напомним, 6 марта, в Италии под колесами авто погибла женщина из Украины. Как сообщалось, 28 февраля, двое украинский погибли в автомобильной аварии в Польше.