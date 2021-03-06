Кабинет министров принял решение отсрочить повышение тарифа на электроэнергию с 1 апреля. Цены пересмотрят только через несколько месяцев, но не для всех.

Тариф на электроэнергию повысят, но позже

С 1 апреля, скорее всего, тариф на электроэнергию менять не будут, рассказал на своей пресс конференции премьер-министр Денис Шмыгаль. К тому же он еще раз напомнил, что правительство выступает за рыночные цены, и 1,68 грн за кВт * ч (действующая стоимость) значительно ниже рынка. Поскольку решение до сих пор не приняли, официально комментировать сценарии развития ситуации отказались. Собеседники в правительстве отметили: уже просмотрели десяток вариантов. Пока остановились на следующем:

тариф на «ток» пересмотрят этого года, но не в апреле;

касаться нововведения только тех, кто тратит много электроэнергии;

тариф для них определят летом, вероятно, речь идет о более чем 2,5 грн за кВт ч.

Еще совсем недавно планировали с 1 апреля повысить цены чуть ли не до 3 грн, но только для тех, кто использует много «электричества». Сейчас уже принято решение перенести повышение на несколько месяцев. По словам собеседников, сейчас рассматривают механизм, который позволит перечислить цены только для отдельной категории. Например, тех, кто тратит более 500 кВт * ч электроэнергии в месяц. Официально такое решение прокомментируют так: столько тратят только те, кто живет в больших домах и квартирах, пользуется большим количеством техники и, пожалуй, может позволить себе платить полную стоимость. Но на самом деле пострадают и те украинцы, которые не оформляют субсидию, но используют электрический котел. Зимой объемы их потребления могут достигать и 1000 кВт ч в месяц. Но это не из-за огромного площадь или большое количество техники. «Очень сложно объяснить людям, у которых действительно нет денег, почему они не могут платить 1,68 грн. Этот тариф не пересматривались с 2017 года. Реальная стоимость электроэнергии уже минимум на 30% выше. И то при условии, что все будут платить одинаковую стоимость », — рассказывает источник в правительстве.

За электроэнергию все равно придется платить

Тарифы на электроэнергию в Украине сдерживает Кабмин с помощью специального постановления, которое обязывает компании продавать «ток» по установленной цене (т.н. ПСО). Глава Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Валерий Тарасюк также считает, что действующие цены могут остаться и после апреля. Об этом он заявил на форуме «Украина 30. Платежка». По какому сценарию пойдет Кабинет министров, станет известно уже в ближайшее время. НКРЕКП — регулятор, который не зависит от Кабмина и не может комментировать его решения, рассказывает членкиня комиссии Ольга Бабий. В то же время она признает: если ничего не сделать, нужно искать средства для покрытия дополнительных расходов «Энергоатома». «Тарифы должны быть обеспечены, не должно убытков. Все должны понять, что в прошлом году, чтобы мы с вами могли платить по 1,68 грн, «Энергоатом» заплатил 40 млрд грн. Будет ли в этом году 40 млрд грн, это нужно считать », — рассказывает членкиня НКРЕКП. Также Бабий отмечает: часть Украинской действительно не может платить полную стоимость электроэнергии без ПСО. В Еврокомиссии советуют для этого финансировать расходы на электроэнергию тем семьям, которые действительно не могут платить. Сейчас же за счет всех налогоплательщиков искусственно снижают стоимость «тока» как для малообеспеченных, так и для миллионеров. Низкую стоимость электроэнергии для населения компенсируют за счет более высоких тарифов для бизнеса. В результате предприниматели вынуждены закладывать в свои цены большие затраты на «ток». И в конце все равно приходится платить конечному потребителю — простому украинском. Рано или поздно такие правила придется пересматривать.

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