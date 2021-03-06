В 2022 году объединенная энергетическая система (ОЭС) Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. Об этом сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе онлайн встречи с министром энергетики Литовской Республики Дайнюсом Крейвис, сообщает Министерство энергетики Украины. «Процесс синхронизации выходит на финишную прямую — в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E », — подчеркнул глава Минэнерго. Как отмечается, синхронизация с ENTSO-E обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры. Во время встречи обсуждались также вопросы синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы, импорт электроэнергии из Беларуси и сотрудничество по реализации пилотного проекту производства тепла из биомассы, введение электронной системы торговли. Отмечалось также, что Украина имеет зависимость от поставок ядерного топлива и угля из РФ. Поэтому рассматривает возможность замещения этого поставщика энергоресурсов. Глава Минэнерго отметил, что стратегическая позиция Министерства энергетики — не поддерживать импорт электроэнергии из России и Беларуси, поэтому Минэнерго нарабатывает механизмы прохождения осенне-зимнего периода без такого импорта. В контексте импорта электроэнергии из Беларуси участники встречи затронули вопрос Астравськои АЭС (Беларусь). «Это геополитический проект: это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому мы должны проявить солидарность, остановив ее дальнейшее развитие», — сказал министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис. Министры договорились создать совместную рабочую группу для обмена информацией о состоянии безопасности на Белорусской АЭС, импорт электроэнергии из России, мониторинг и анализ энергоснабжения. Группа обмениваться также опытом текущих проектов синхронизации. Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 16 февраля было импортировано 430 млн кВт часов на сумму 700 млн грн. Против импорта выступили крупнейшие украинские ТЭЦ, 15 февраля обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт и созвать Антикризисный энергетический штаб. По информации ТЭЦ, импорт может привести к остановке работы станций и срыва отопительного сезона. Импорт электроэнергии из России и Беларуси приводит к тому, что все больше украинских генерирующих мощностей остаются незадействованными.

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