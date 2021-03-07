8 марта или Международный женский день уже много лет считается самым нежным и весенним праздником в честь прекрасной половины человечества – женщин. Несмотря на всю красоту и грациозность торжества Международного женского дня, практически каждый житель планеты осведомлен, что за этим стоит не один век борьбы, силы и защиты прав женщин.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, о нескольких исторических версиях происхождения празднования 8 марта пишут «Українські новини».День солидарности трудящихся женщин

Официальная версия происхождения международного женского дня гласит, что праздник начали отмечать после того, как в 1857 году текстильщицы Нью-Йорка прошлись «маршем кастрюль» по городу, протестуя против неприемлемых условий труда и низких зарплат. Однако в те дни СМИ не освещали данное событие. В дальнейшем историки выяснили, что в день 8 марта 1857 года было воскресенье – официальный государственный выходной, потому никто не «вышел на работу», чтобы описать данное событие.

Много лет спустя, в 1910 году на форуме женщин в Копенгагене немецкая коммунистка Клара Цеткин, она же Клара Айснер призвала мир учредить Международный женский день 8 марта с целью законности митингов и шествий для женщин в этот день.

Она имела в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, и тем самым обращать внимание общественности на свои проблемы

Изначально праздник назывался Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права. Дата 8 марта была подведена под ту самую забастовку текстильщиц.

В СССР этот праздник привезла давняя подруга Цеткин, революционерка и активистка Александра Коллонтай. 8 марта стало официальным праздником в СССР в 1921 году.Восхваление иудейской царицы Есфирь

Существует также версия, что госпожа Цеткин была еврейского происхождения, и была иудейкой, рожденной в семье еврея-сапожника. Другая версия гласит, что Клара Айснер родилась в доме немца-учителя.

Эксперты предполагали, что Цеткин хотела связать историю женского дня с историей еврейского народа. Согласно легенде и одной из книг Библейского Ветхого Завета, возлюбленная персидского царя Ксеркса, урожденная еврейка Хадасса, которая приняла имя Есфирь, спасла иудейский народ от истребления благодаря своей красоте и чистоте сердца. Ксеркс хотел уничтожить всех евреев, но Есфирь, ворвавшись без разрешения в зал заседаний царя, ценой своей жизни, молила императора не убивать сынов Израилевых. Царица Есфирь пленила Ксеркса, и он не только сохранил иудейский народ, но и возвысил его, подняв статус всех приближенных-евреев в своем дворце, среди которых был родной дядя Есфирь – Мордакай.

Произошло это в день 13 Арда по еврейскому календарю (этот месяц приходится на конец февраля — начало марта). Восхваляя Есфирь, евреи стали праздновать Пурим. Дата празднования была скользящей, но в 1910 году она выпала именно на 8 марта.Текстильщицы или проститутки?

Распространенная версия того, что 8 марта 1857 года в Нью-Йорке женщины- тестильщицы протестовали, годами позже обросла новыми трактовками. Так, начала ходить версия, что протестующие девушки были не текстильщицами, а проститутками, которые требовали выплатить зарплату матросам, которые пользовались их услугами, но не имели денег заплатить.

Подобную демонстрацию девушки провели снова, 8 марта 1894 года в Париже. На этот раз они требовали признать их права наравне с теми женщинами, которые шьют одежду или пекут хлеб, и учредить специальные профсоюзы. Это повторилось и в 1895 году в Чикаго, и в 1896 в Нью-Йорке — незадолго до памятного съезда суфражисток в 1910 году, где и было решено объявить этот день женским и международным по предложению Цеткин.

Несмотря на все обстоятельства в прошлом, в современном мире 8 Марта – это праздник весны, красоты и любви, который дарит множество улыбок представительницам прекрасной половины человечества.

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