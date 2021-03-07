26 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины, среди прочего, поручил Кабмину разработать законопроект о двойном гражданстве. 4 марта президент подписал Указ, который вводит в действие соответствующее решение СНБО. Проблема, на решение которой должен быть направлен новый закон, оказалась на времени закономерно: недопустимо, чтобы в руководстве органами власти и силовыми структурами работали лица с паспортами других стран. В мире усиливается экономическая конкуренция, и должностные лица должны принимать решения в интересах национальной экономики, не связанные возможными интересами других стран. Особенно чувствительным вопросы гражданства становится во время войны. В своем выступлении секретарь СНБО А.Данилов отметил, что перед началом российской агрессии руководитель Службы безопасности Украины, наши министр внутренних дел, министр обороны, руководитель Генерального штаба были гражданами Российской Федерации. Даже теперь периодически всплывают скандальные истории с обвинениями тех или иных должностных лиц в наличии российского гражданства. Отдельная проблема — концентрация владельцев паспортов других государств в составе местных советов приграничных областей. В виражах планах относительно возможного создания сепаратистских группировок и посягательств на территориальную целостность роль местных советов — исключительно важная, а их решение о защите иностранных граждан могут быть использованы для попыток оправдания иностранного вмешательства. Между тем Украина — открытая к миру страна, с огромным миграцией населения. Ее граждане все чаще получают множественное гражданство как результат трудоустройства в других странах или смешанных браков. Все больше украинских детей рождаются за рубежом, и они, в перспективе, могут претендовать на получение нескольких паспортов. Согласно статье 4 Конституции Украины, в Украине существует единое гражданство. Однако на практике механизмов ответственности за нарушение этой нормы не создано, и попытки наказание за получение паспортов других государств были обжалованы в судебном порядке. В более отдаленной перспективе государство может легализовать множественное гражданство для рядовых граждан, в соответствии с реальной ситуации и общественных потребностей (о чем собственно и заявил министр иностранных дел Кулеба). Однако для этого придется вносить изменения в Конституцию Украины, что требует сложной и длительной процедуры. Пока можно закрыть глаза на эти нарушения со стороны рядовых граждан и постепенно готовить комплексные изменения. В европейском опыте достаточно много интересных моделей, которые можно изучать, в частности об избежании двойного налогообложения. Активное избирательное право тоже не может быть ограничено для украинских бипатридами. Интересный вопрос — возможность призыва на срочную военную службу молодых людей с множественным гражданством. Закон, Кабинету министров поручено разработать в течение шести месяцев, должен быть направлен на выявление, верификацию и создания механизмов ответственности за получение множественного гражданства для специальных категорий должностных лиц. Кроме того, должны быть созданы дополнительные требования для претендентов на должности. В общем, под ограничения могут попасть примерно те же категории должностей, которые должны подавать электронные декларации, а именно — указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Наибольший резонанс может вызвать проверка множественного гражданства у депутатов Верховной Рады Украины. Одни из них до избрания занимались бизнесом, заработали достаточно средств, чтобы получить «инвестиционное гражданство» островных государств. Другие готовили «запасные аэродромы» в западных или других странах, чтобы легко начать новую жизнь в случае наступления политических катаклизмов. И юридическим основанием для такого переезда могли стать разрешения на постоянное проживание или даже новые дополнительные паспорта. Легкость международного передвижения некоторых лиц даже при карантина позволяет предполагать, что путешествуют они не по украинским паспортам. Так же жесткие ограничения могут быть установлены для государственных служащих и аналогичных категорий — членов Кабинета министров, работников Нацбанка, членов ЦИК, национальных комиссий и регуляторов, омбудсмена и многих других, кто уполномочен государством на выполнение его функций. Должностные лица органов местного самоуправления и депутаты местных советов получают все больше полномочий в результате децентрализации и поэтому тоже могут попасть под ограничения по гражданству. Так же это может касаться военнослужащих, работников Национальной полиции, судей и, конечно, работников спецслужб. Дискутивним вопросом станет возможное ограничение в гражданстве для руководителей государственных предприятий. Вероятно, что когда доля государственной собственности на предприятии будет превышать 50%, то руководитель такой компании попадет под ограничения. Протесты западных партнеров будут гарантированы, если запретить иностранцам членство в наблюдательных советах государственных предприятий, и так является предметом постоянного дискуссии в Украине. Скорее всего, эту категорию трогать не будут и ограничения будут касаться только менеджмента. Введение запрета членства в политических партиях для «двойных» граждан выглядит сомнительным и малореалистичным. Учет членов политических партий проводится самими партиями в большинстве довольно хаотично, часто без верификации персональных данных. Вообще в регулировании деятельности политических партий переходить от компартийной системы партийного учета в либеральных западных моделей, тем более что массовый сбор партийных взносов давно стал фикцией. Так же менее достижимой задачей ограничения для участия в деятельности избирательных комиссий. Подобная возможность реально появится только после внедрения работающего реестра множественного гражданства. Обычно на выборах у нас в один момент появляется полмиллиона членов избирательных комиссий. Конечно можно вместе с присягой в них собрать и декларации об отсутствии множественного гражданства, однако проверить в сжатые сроки эти сведения практически невозможно. Запрет зачислять в государственные учреждения высшего образования на обучение за средства государственного бюджета также выглядит логичной, однако может быть трактована как ограничение конституционных прав. Систему госзаказа вообще давно пора пересмотреть, проведя анализ относительно того, какой процент студентов по каждой специальности использует полученное образование по профилю. Специфическим вопросам при разработке закона станут возможные дополнительные ограничения для граждан, которые будут иметь гражданство страны-агрессора. Они могут касаться, например, дополнительных категорий должностных лиц — помощников-консультантов в Верховной Раде, патронатных служб или советников на стратегических предприятиях. Исключение можно сделать для негласных сотрудников спецслужб: там привлечения граждан соответствующего государства, наоборот, будет приоритетом. Жители оккупированных территорий имеют верификуватися по отдельной процедуре. Очевидно, что у жителей Крыма не было особого выбора, и они были вынуждены получить российские паспорта для возможности осуществления сделок и устройства на работу. После деоккупации территорий новые органы власти будут формироваться, в том числе, и из лиц, которые на момент оккупации имели российское гражданство. Поэтому процедура ограничений их политических прав должен учитывать реалии. Должности в новой власти могут быть закрыты для участников вооруженных формирований, но не для всех жителей неподконтрольных территорий, гражданство которым было навязано. В президентском Указе правильно сказано и о необходимости упорядочить процедуру предоставления доступа к государственной тайне. Служба безопасности Украины в прошлые годы была вынуждена выдавать подобные допуски «министрам-иностранцам» и другим лицам под политическим давлением, становилось прямым нарушением законодательства и противоречило здравому смыслу. Важным элементом нового закона будет способ его реализации. Другие страны не очень охотно выдают информацию о лицах, которые получили их гражданство. Даже если отправлять специальные индивидуальные запросы. Если граждане, получая дополнительный паспорт, изменили или хотя бы видоизменили свои фамилии и имена — это автоматическая фильтрация вообще кажется невозможной. Только содействие правительствам других стран поможет организовать системную верификацию. Конструктивным инструментом для реализации закона будет обязательное декларирование наличия других гражданств для определенных категорий должностных лиц. Это должно быть юридически значимый документ с четкими последствиями за представление ложных сведений. После начала кампании такого декларирования следует предусмотреть ограничен во времени переходный период — для добровольного выхода из гражданства других стран или освобождения от должности. У нас некоторые министры и высшие должностные лица после назначения на должность в украинской власти декларировали «начало выхода из иного гражданства», который затягивали на годы, а после освобождения от должности прекращали эти процессы, оставив украинские паспорта себе для коллекции. После окончания переходного периода открывается возможность для применения механизмов ответственности. Надеяться на получение ответов от миграционных органов Польши, Румынии или тем более Российской Федерации об украинских граждан, которые получили их гражданство, — не стоит. Израиль тоже уже неоднократно демонстрировал, что будет защищать каждого своего гражданина от разглашения такой информации. Поэтому реалистичнее будет проверка жалоб от конкурентов, оперативной информации спецслужб, публикаций в средствах массовой информации по каждому факту возможного множественного гражданства должностного лица. Создание отдельного органа, который будет заниматься проверкой фактов и расследованиями, не является целесообразным. Работа будет распределено между кадровыми подразделениями органов власти, Государственной миграционной службой, а расследование будет проводить ГБР. Санкция за нарушение требований относительно гражданства должно быть достаточно жесткой. Только освобождение или даже административная ответственность не станут достаточным предохранителем для «двойных агентов». Как минимум, при использовании служебного положения для реализации интересов иностранного государства может применяться и уголовная ответственность. Для избранных лиц должна быть прописана процедура лишения представительского мандата. Для лиц, вышедших из гражданства Российской Федерации, может быть введен дополнительный период, например несколько лет, запрета на занятие должностей публичной службы, особенно должностей категории «А» или работы в спецслужбах. Механизм принудительного лишения гражданства Украины должен быть урегулирован максимально четко, с соответствующими предохранителями от использования в политических целях или без достаточных доказательств. История с приобретением и потерей украинского гражданства М.Саакашвили должен стать одним из примеров для изучения и учета при разработке законопроекту. По крайней мере следует учитывать, что право каждого человека на гражданство закреплено в ст. 15 Всеобщей декларации прав человека, в которой также указано, что никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Так же статьей 25 Конституции Украины определено, что гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Поэтому реалистичными является установление ограничений на занятие должностей для лиц с множественным гражданством или даже ответственность за сокрытие другого гражданства, чем принудительное лишение гражданства Украины. Вызовом для разработчиков нового закона будет предостережение конституционных прав граждан. Закон нужно выписать в соответствии с Конституцией Украины, потому что процедура внесения изменений в Конституцию будет слишком долгим и не будет гарантий завершения. В то же время новые ограничительные механизмы нужно защитить от возможной отмены через решение Конституционного суда.