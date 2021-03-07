Март начался укреплением гривни, к концу недели становилось все более стремительным, наличный курс продажи опустился почти до 27,8 грн / доллар. Последний раз доллар стоил так дешево месяц назад. А год назад, в марте 2020 года, курс доллара упал почти до 27,5 грн. Тенденция повторяется? Возможно, снова увидим доллар по 25 гривен, как летом 2020? Почему гривна начала укрепляться и куда пойдет курс на следующем, сокращенном, рабочей неделе, читайте дальше. Эксперты — член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Доллар, который начал было укрепляться последние дни зимы и медленно, но уверенно перевалил за 28 грн в наличном продажи, в первые дни весны вдруг передумал и стал «сдуваться». Причем так быстро, что уже к четвергу курс был всего 27,83 грн / доллар в продаже и 27,63 в покупке. При этом спрэд (разница между курсом продажи и покупки) не менялся: в среднем 19-20 коп. В пятницу доллар снова «передумал» — курс пошел вверх и остановился на 27,90 и 27,69 грн / доллар соответственно. Спрэд при этом расширился до 21 копейки. Нацбанк также сначала поднял курс до среды на 7 копеек, округлив его до 28 грн / доллар, потом опустил в пятницу сразу на 24 копейки, до 27,76 грн / доллар. И сохранил его на выходные. На вторник, 9 Марта (понедельник выходной по случаю Международного женского дня), регулятор установил курс 27,71 грн / доллар.

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ОБЗОР КУРСА 1-5.3.2021 Infogram

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что гривна укрепилась по трем причинам. Первая — Минфин продолжает еженедельно продавать ОВГЗ на милиларды долларов, наполняя безналичный рынок валютой. При этом Нацбанк не спешит выкупать излишки валюты в резервы, тем самым укрепляя гривну. Вторая причина — активизировались продавцы валюты, прежде всего это аграрии — под посевную кампанию. Третья — повышение Нацбанком учетной ставки рефинансирования (процент, под который регулятор занимает гривну комбанкам) с 6 до 6,5%. «Рынок находится под влиянием решения Национального банка Украины, который повысил учетную ставку до 6,5% с 6% годовых. Итак, НБУ реагирует на растущее инфляционное давление », — говорит Андрей Шевчишин. Наличный рынок повторяет тренд безналичного, так как спрос на валюту со стороны населения сейчас незначителен. Что касается изменения в минувшую пятницу тренда продажи и покупки наличных в раскрывающемся на восходящий, то Александр Охрименко назвал это явление ситуативным. «К празднику мог возникнуть повышенный спрос на валюту в связи с активизацией поездок за границу, и обменники тотчас отреагировали, повысив курс продажи больше, чем курс покупки», — пояснил Александр Охрименко.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения аналитиков разделились. Александр Охрименко и Олег Пендзин ожидают, что на коротком послепраздничной недели курс наличной гривны сохранится на уровне 27,90 грн / доллар в продаже и 27,70 в покупке. Андрей Шевчишин, наоборот, ожидает дальнейшего укрепления гривны, несмотря на праздники. «Валютный рынок продолжает испытывать недостаток спроса, — анализирует Андрей Шевчишин. — Это отражается в слабости импортеров, населения и спекулянтов, которые на фоне растущих цен и слабой деловой активности, подточенный новой волной эпидемии, не спешат вкладывать в бизнес. В итоге основные покупатели сосредоточены в критическом и регулярном импорте. В противоположность слабом спроса на рынке формируется достаточное предложение валюты, усиленная не только повышением учетной ставки, но и заводом валюты под налоговые выплаты (до 10 марта налог на прибыль), аграриев под посевную. Рынок также находится в ожидании крупных продаж валюты со стороны украинских госкомпаний под дивиденды в бюджет. В итоге в четверг НБУ вышел с покупками валюты, чтобы поддержать спрос. Проблемным моментом остается сложная эпидемиологическая ситуация и риски новых локдаунив. Вероятно, играя решение о ставке, гривна в ближайшее время может еще немного укрепиться и войти в диапазон 27,55-27,75 гривны за доллар.

Продавать или покупать валюту

Эксперты рекомендуют:

не совершать каких-либо операций с наличным долларом, за исключением случаев, когда либо гривна, или доллар нужны для немедленных расчетов.

открыть (или пополнить) гривневые депозиты на 1-3 месяца, это окажется выгодным примерно вдвое, чем инвестирование в доллар.

пока не покупать доллары только с целью долгосрочных инвестиций: год и более. Может быть еще большее снижение курса.

Эксперты не советуют сейчас инвестировать в доллары, по их мнению, гривневые вклады сейчас выгоднее.