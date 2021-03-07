Подарки к 8 марта не заменят женщинам добрых слов от мужчин.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку именно таких пожеланий и открыток.Читайте также: ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ С 8 МАРТА

Желаю в день Восьмого марта

Друзей улыбок, теплых слов,

Радости, эмоций ярких,

Подарков много и цветов.

Будь прекрасной, как подснежник,

Пробудившийся весной.

Оставайся милой, нежной,

Доброй сердцем и душой!

***

Такой прекрасной девушке, как ты,

Что на Восьмое марта пожелать?

Любви и счастья, света, доброты

И в жизни никогда не унывать!

Сражай мужчин своею красотой,

Пусть они дарят бриллианты, жемчуга,

Будь с чистой и открытою душой,

Шикарной девушкой, капризной иногда!

Пусть радостью глаза твои искрятся,

Почаще улыбайся, смейся ты,

Пускай желанья начинают исполняться,

Все сбудутся заветные мечты!

***

С 8 Марта! В день весенний

Прими много поздравлений.

Ярким, солнечным букетом

Сердце будет пусть согрето.

Блеск в глазах пускай сияет,

Красота пусть расцветает.

И запела чтоб душа,

Жизнь чтоб стала хороша!



Поздравления маме

Мамочка моя родная,

Милая, любимая,

С 8 Марта поздравляю

Самую красивую.

Ты моя опора в жизни,

Мой пример, моя награда.

Быть всегда с тобою рядом —

Больше ничего не надо!

***

Мамуля, только для тебя

Сегодня эти поздравления!

От всей души желаю я

Тебе цветного настроения!

Пускай удача улыбнется,

И ждет во всем всегда успех,

Пусть ярко светит тебе солнце,

И твой звенит веселый смех!

Всегда цвети, моя родная,

Осуществляй свои мечты,

Ты мне поверь, уж я-то знаю,

Что этого достойна ты!

***

С праздником 8 марта,

Мама милая моя,

Чтобы 100 красивых платьев

В шкафу было у тебя!

Нежности, задора, ласки,

Никогда не унывай,

Светлой жизни, ярких красок,

Словно солнышко сияй!

Смотрите подборку открыток к 8 марта.