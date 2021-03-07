Подарки к 8 марта не заменят женщинам добрых слов от мужчин.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку именно таких пожеланий и открыток.Читайте также: ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ С 8 МАРТА
Желаю в день Восьмого марта
Друзей улыбок, теплых слов,
Радости, эмоций ярких,
Подарков много и цветов.
Будь прекрасной, как подснежник,
Пробудившийся весной.
Оставайся милой, нежной,
Доброй сердцем и душой!
***
Такой прекрасной девушке, как ты,
Что на Восьмое марта пожелать?
Любви и счастья, света, доброты
И в жизни никогда не унывать!
Сражай мужчин своею красотой,
Пусть они дарят бриллианты, жемчуга,
Будь с чистой и открытою душой,
Шикарной девушкой, капризной иногда!
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Почаще улыбайся, смейся ты,
Пускай желанья начинают исполняться,
Все сбудутся заветные мечты!
***
С 8 Марта! В день весенний
Прими много поздравлений.
Ярким, солнечным букетом
Сердце будет пусть согрето.
Блеск в глазах пускай сияет,
Красота пусть расцветает.
И запела чтоб душа,
Жизнь чтоб стала хороша!
Поздравления маме
Мамочка моя родная,
Милая, любимая,
С 8 Марта поздравляю
Самую красивую.
Ты моя опора в жизни,
Мой пример, моя награда.
Быть всегда с тобою рядом —
Больше ничего не надо!
***
Мамуля, только для тебя
Сегодня эти поздравления!
От всей души желаю я
Тебе цветного настроения!
Пускай удача улыбнется,
И ждет во всем всегда успех,
Пусть ярко светит тебе солнце,
И твой звенит веселый смех!
Всегда цвети, моя родная,
Осуществляй свои мечты,
Ты мне поверь, уж я-то знаю,
Что этого достойна ты!
***
С праздником 8 марта,
Мама милая моя,
Чтобы 100 красивых платьев
В шкафу было у тебя!
Нежности, задора, ласки,
Никогда не унывай,
Светлой жизни, ярких красок,
Словно солнышко сияй!
Смотрите подборку открыток к 8 марта.