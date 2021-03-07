8 марта 2021 года начинается Масленица, всю неделю хозяйки будут печь блины, вспоминая самые лучшие семейные рецепты.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас рецепты блинов, которые получаются всегда. И всегда вкусные.
Тонкие блины на молоке
Вам понадобятся:
молоко — 500 мл;
яйцо — 2 шт.;
мука — 200 граммов;
растительное масло — 2 столовые ложки;
сахар — 1 столовая ложка;
соль — 1 щепотка.Как готовить:
Все ингредиенты должны быть теплыми – комнатной температуры. Яйца смешайте с сахаром и солью, добавьте сахар (даже в том случае, если будете использовать несладкую начинку, так тесто вкуснее).
Добавьте молоко и хорошо перемешайте. Через сито всыпьте муку, размешайте, чтобы не было комочков. Тесто должно напоминать жидкую сметану. Добавьте масло и еще раз перемешайте.Важно! Такие же блины вы можете приготовить на воде.
Тонкие блины на кефире
Вам понадобятся:
кефир жирный — 500 мл;
яйцо — 2 шт.;
мука — 200 граммов;
сахар, соль, пищевая сода — по ½ чайной ложки;
растительное масло — 4 столовых ложки.Как готовить:
Взбейте яйца, добавьте кефир и перемешайте. Прогрейте смесь на маленьком огне до температуры примерно 60 градусов, чтобы соль и сахар растворились. Снимите смесь с огня, добавьте соль и сахар, перемешайте.
Просейте муку в тесто. Соду растворите в кипятке (1 столовая ложка кипятка на ½ чайной ложки питьевой соды) и быстро добавьте в миску. Добавьте растительное масло и поставьте тесто в тепло на час.
Блины на кокосовом молоке
Вам понадобятся:
кокосовое молоко — 500 мл;
яйцо — 2 шт.;
кокосовая стружка — 4 столовых ложки;
мука — 9 столовых ложек;
сахар – 2 столовых ложки;
ванилин – щепотка;
кипяток -120 мл;
масло сливочное – по вкусу;
растительное масло — 4 столовых ложки.Как готовить:
Просеять муку, разрыхлитель и ванилин. В миске соединить яйца и сахар. Взбить венчиком до однородной массы. Добавить кокосовую стружку, хорошо перемешать. Всыпать мучную смесь, хорошо размешать.
Кокосовое молоко выложить в сотейник. Поставить на медленный огонь. Подогреть до теплого состояния.
Теплое кокосовое молоко влить в муку и тщательно перемешать. Тесто очень густое. Затем влить тонкой струйкой кипяток, постоянно помешивая (может уйти не все количество кипятка, а может быть, и больше, так как все будет зависеть от муки).
Влить растительное масло. Еще раз хорошенько размешать тесто, дать немного постоять, хотя бы минут 15, можно приступать к обжариванию. Жарить привычным способом, подрумянивая с обеих сторон. Каждый блинчик смазать сливочным маслом.
Дрожжевые блины
Вам понадобятся:
молоко — 810 мл;
яйцо — 2 шт.;
мука — 500 г;
сахар – 1,5 столовых ложки;
дрожжи свежие — 10 г;
соль – 1 чайная ложка;
растительное масло — 2 столовых ложки.Как готовить:
Разводим дрожжи в 60 мл теплого молока, добавив щепотку соли и 0,5 ст. л. сахара. Оставляем в теплом месте до появления «шапки». Подогреваем оставшееся молоко. Добавляем подошедшие дрожжи, яйца, оставшиеся соль и сахар, просеиваем муку. Перемешиваем венчиком до однородности.
Добавляем растительное масло, еще раз перемешиваем. Закрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 2 часа. За это время тесто должно 3-4 раза хорошо подняться. Каждый раз поднявшееся тесто перемешиваем венчиком.
Выпекаем блины на сухой сковороде на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.Приятного вас аппетита!
Кстати, диетологи не советуют есть блины на завтрак.