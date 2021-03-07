8 марта 2021 года начинается Масленица, всю неделю хозяйки будут печь блины, вспоминая самые лучшие семейные рецепты.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас рецепты блинов, которые получаются всегда. И всегда вкусные.

Тонкие блины на молоке

Вам понадобятся:

молоко — 500 мл;

яйцо — 2 шт.;

мука — 200 граммов;

растительное масло — 2 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — 1 щепотка.Как готовить:

Все ингредиенты должны быть теплыми – комнатной температуры. Яйца смешайте с сахаром и солью, добавьте сахар (даже в том случае, если будете использовать несладкую начинку, так тесто вкуснее).

Добавьте молоко и хорошо перемешайте. Через сито всыпьте муку, размешайте, чтобы не было комочков. Тесто должно напоминать жидкую сметану. Добавьте масло и еще раз перемешайте.Важно! Такие же блины вы можете приготовить на воде.

Тонкие блины на кефире

Вам понадобятся:

кефир жирный — 500 мл;

яйцо — 2 шт.;

мука — 200 граммов;

сахар, соль, пищевая сода — по ½ чайной ложки;

растительное масло — 4 столовых ложки.Как готовить:

Взбейте яйца, добавьте кефир и перемешайте. Прогрейте смесь на маленьком огне до температуры примерно 60 градусов, чтобы соль и сахар растворились. Снимите смесь с огня, добавьте соль и сахар, перемешайте.

Просейте муку в тесто. Соду растворите в кипятке (1 столовая ложка кипятка на ½ чайной ложки питьевой соды) и быстро добавьте в миску. Добавьте растительное масло и поставьте тесто в тепло на час.

Блины на кокосовом молоке

Вам понадобятся:

кокосовое молоко — 500 мл;

яйцо — 2 шт.;

кокосовая стружка — 4 столовых ложки;

мука — 9 столовых ложек;

сахар – 2 столовых ложки;

ванилин – щепотка;

кипяток -120 мл;

масло сливочное – по вкусу;

растительное масло — 4 столовых ложки.Как готовить:

Просеять муку, разрыхлитель и ванилин. В миске соединить яйца и сахар. Взбить венчиком до однородной массы. Добавить кокосовую стружку, хорошо перемешать. Всыпать мучную смесь, хорошо размешать.

Кокосовое молоко выложить в сотейник. Поставить на медленный огонь. Подогреть до теплого состояния.

Теплое кокосовое молоко влить в муку и тщательно перемешать. Тесто очень густое. Затем влить тонкой струйкой кипяток, постоянно помешивая (может уйти не все количество кипятка, а может быть, и больше, так как все будет зависеть от муки).

Влить растительное масло. Еще раз хорошенько размешать тесто, дать немного постоять, хотя бы минут 15, можно приступать к обжариванию. Жарить привычным способом, подрумянивая с обеих сторон. Каждый блинчик смазать сливочным маслом.

Дрожжевые блины

Вам понадобятся:

молоко — 810 мл;

яйцо — 2 шт.;

мука — 500 г;

сахар – 1,5 столовых ложки;

дрожжи свежие — 10 г;

соль – 1 чайная ложка;

растительное масло — 2 столовых ложки.Как готовить:

Разводим дрожжи в 60 мл теплого молока, добавив щепотку соли и 0,5 ст. л. сахара. Оставляем в теплом месте до появления «шапки». Подогреваем оставшееся молоко. Добавляем подошедшие дрожжи, яйца, оставшиеся соль и сахар, просеиваем муку. Перемешиваем венчиком до однородности.

Добавляем растительное масло, еще раз перемешиваем. Закрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 2 часа. За это время тесто должно 3-4 раза хорошо подняться. Каждый раз поднявшееся тесто перемешиваем венчиком.

Выпекаем блины на сухой сковороде на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.Приятного вас аппетита!

Кстати, диетологи не советуют есть блины на завтрак.