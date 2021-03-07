Масленица — это время, когда положено поздравлять друзей и родных с праздником и приглашать в гости — на блины.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку видеопоздравлений, а чтобы научиться готовить вкусные блины — скрольте вниз.Читайте также: МАСЛЕНИЦА: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ И ЧТО НУЖНО

Праздник солнца, праздник смеха,

Праздник ласковой весны!

Тут — гулянье, там — потеха,

Всюду в маслице блины.

Пусть веселой и богатой

Будет жизнь всегда у вас,

Не грозят беды раскаты,

Не придет печали час.

Пусть удача шлет приветы,

Мчится ласточкой успех,

И накроет зной, как летом,

От любовных пусть утех!

И на Масленицу нынче

Счастье пусть сияет вам.

Всем друзьям дарите блинчик,

Наливайте по сто грамм!

https://www.youtube.com/watch?v=hzgvdsL9OY8

https://www.youtube.com/watch?v=mrohxE7ViEQ

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