Масленица — это время, когда положено поздравлять друзей и родных с праздником и приглашать в гости — на блины.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку видеопоздравлений, а чтобы научиться готовить вкусные блины — скрольте вниз.Читайте также: МАСЛЕНИЦА: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ И ЧТО НУЖНО
Праздник солнца, праздник смеха,
Праздник ласковой весны!
Тут — гулянье, там — потеха,
Всюду в маслице блины.
Пусть веселой и богатой
Будет жизнь всегда у вас,
Не грозят беды раскаты,
Не придет печали час.
Пусть удача шлет приветы,
Мчится ласточкой успех,
И накроет зной, как летом,
От любовных пусть утех!
И на Масленицу нынче
Счастье пусть сияет вам.
Всем друзьям дарите блинчик,
Наливайте по сто грамм!
https://www.youtube.com/watch?v=hzgvdsL9OY8
https://www.youtube.com/watch?v=mrohxE7ViEQ
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