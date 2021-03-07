Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в течение суток, 5 марта, зафиксировала 105 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ. Так, в Донецкой области миссия зафиксировала 59 нарушений режима прекращения огня, в том числе 29 взрывов (27 взрывов неопределенного происхождения и два разрыва боеприпасов с вооружения неустановленного типа), большинство из которых произошли в районах к северу от Широкино. За предыдущий отчетный период зафиксировано 11 нарушений. В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 46 нарушений режима прекращения огня (в том числе 26 взрывов неопределенного происхождения), большинство из которых произошли в районах к северо-западу от Кадиевки (бывший Стаханов) и восток от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период зафиксировано 36 нарушений. Как известно, в пятницу в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Напомним, что на Донбассе с начала года погибли 19 защитников Украины. За два месяца текущего года 11 военных Вооруженных сил Украины погибли в результате боевых действий в Донбассе, еще 37 — получили ранения. Из других причин, кроме боевых, в зоне ООС погибли восемь украинских военных. Также СБУ назвала количество людей, находящихся в плену боевиков на Донбассе.

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