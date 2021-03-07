В России в самолете из Владивостока в Новосибирск пассажирам пришлось связать соотечественницу подручными средствами, примотав к креслу скотчем и веревкой, поскольку, находясь в наркотическом опьянении, женщина вела себя неадекватно. Соответствующее видео разместил телеграмм канал Mash. По данным канала, 39-летняя пассажирка решила скрасить свой полет с помощью синтетического наркотика, приняв его перед рейсом. В самолете она начала бесцельно бродить салоном, то снимая, то надевая одежду. В результате, поскольку она не реагировала на замечания, бортпроводники и пассажиры связали ее веревкой и скотчем. В аэропорту женщину задержала полиция и она призналась, что перед рейсом употребляла наркотики. На пассажирку составили протокол за мелкое хулиганство.