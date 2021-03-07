Несмотря на появление на территории Украины новых штаммов коронавируса Covid-19 вакцинация, которая проводится в стране очень низкими темпами, может оказаться не очень эффективной. Об этом заявил врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире канала «Украина 24». «Вакцинация будет эффективной, если удастся в ближайшие месяц-два хотя бы 10% населения вакцинировать хотя бы один раз. Уже возникают сомнения, что это возможно. Потому что общее количество 16 тис.вакцинованих за первые 10 дней — это не просто мало, это сверхмалые. В это время люди болеют и умирают », — сказал врач. Поэтому, резюмирует эксперт, такими темпами получения естественной защиты от коронавируса более реально, чем получение искусственной. «Высокий риск того, что мы приобретем ранее природный коллективную защиту, а не искусственный благодаря вакцинации», — отметил Волянский. Напомним, в Украине за минувшие сутки, коронавирусной болезнь обнаружили в 7167 человек. Также 2147 пациент выздоровел, а 103 — умерли от осложнений. В больницы попали 3956 человек. Как сообщалось, в Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса, прививки от Covid-19 получили уже 15758 человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — на Закарпатье. За минувшие сутки, в частности, прививали 3277 человек. С начала кампании привито 15758 человек, из них получили первую дозу — 15758 человек.