За прошедшие сутки, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Об этом говорится в утреннем возведении пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье и населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия. Неподалеку населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против наших воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. На обстрелы противника Вооруженные силы Украины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. С начала текущих суток, 7 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами. резюмируется в отчете. К слову, миссия ОБСЕ в сутки 5 марта зафиксировала более 100 нарушений режима тишины в Донбассе. Напомним, что на Донбассе с начала года погибли 19 защитников Украины. За два месяца текущего года 11 военных Вооруженных сил Украины погибли в результате боевых действий в Донбассе, еще 37 — получили ранения. Из других причин, кроме боевых, в зоне ООС погибли восемь украинских военных. Также СБУ назвала количество людей, находящихся в плену боевиков на Донбассе.