Так что платежеспособные украинцы уклоняются от уплаты налогов, Украина имеет самую большую в Европе теневую экономику, маленький бюджет, а пенсионеры жалкие выплаты. Такое мнение в интервью «Главкому» озвучил Данил Гетманцев, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп фракции «Слуга народа».

«У нас вообще в Украине одной из основных проблем является проблема некачественного, неправильного перераспределения ВВП. Вот каждый день мы стоим в пробках, и в них вместе с нами стоят очень неплохие машины, и «евроблях» почти нет и «жигули» редкость. То есть в одном месте доход накапливается, и те, кто накапливает доход, считают, что нецелесообразно делиться этим доходом с врачами, учителями, пенсионерами. Почему у нас жалкие пенсии? Потому что бюджет маленький в Европе, потому что у нас самая большая в Европе теневая экономика », — отметил нардеп.

Гетманцев жалуется, что в нашей стране учителя, медики, пенсионеры вынуждены выживать, потому что платежеспособные слои населения уклоняются от уплаты налогов.

«Просто в результате 29 лет популизма сложились абсолютно неадекватные процессы перераспределения ВВП через налогообложение. У нас 9 млн человек, из которых 4 млн уплачивают ЕСВ с минималки, удерживают 11300000 пенсионеров. Налоговая 10 лет не видит больше 5 млн трудоспособного населения. То есть по данным налоговой они вообще не получают доходы. И при всем этом у нас пробки в крупных городах каждое утро с очень недешевых автомобилей. Это, согласитесь, свидетельствует об уровне благосостояния части населения? А другая часть — медики, учителя, пенсионеры, полицейские — поставлены на грань выживания … Почему так происходит? Потому что в результате теневой экономики национального дохода перераспределение не работает как следует. Те, кто получает доход, отказываются от уплаты честной судьбы дохода на содержание социальной сферы, дорог, обороны … Без принятия непопулярных, но очень нужных решений в нашей стране будущего нет », — отметил Гетманцев.