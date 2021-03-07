8 марта на пороге, а вы еще не придумали, как поздравить своих дорогих женщин?

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас хорошие поздравления и открытки.Читайте: ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ С 8 МАРТА

Поздравления маме с 8 марта

Свою мамочку родную

8 раз я поцелую,

Крепко-крепко обниму,

8 раз скажу «Люблю!».

«С 8 Марта!» — прокричу.

В хороводе закружу,

Пожелаю море смеха,

Мира, радости, успеха.

Будь, как солнышко, веселой,

Яркой, молодой, здоровой,

Самой нежной и любимой…

Мама, будь всегда счастливой!



***

Мама милая моя!

С Женским праздником тебя

Поздравляю от души!

Лучшая на свете ты.

Пусть все будет у тебя —

И здоровье, и друзья.

Пусть исполнятся мечты,

О них с тобою знаем мы.

Крепко я тебя люблю,

Без тебя жить не могу,

Спасибо, милая моя,

За то, что есть ты у меня.

Поздравления любимой с 8 марта

Ты прекрасней всех цветов,

Солнца, моря, облаков.

Ты мой ангел, ты мой свет,

Никого нужнее нет!

В этот светлый день весны

Стань счастливее всех ты.

Нежности, тепла, любви,

Чтоб не знала ты тоски!

Хочешь, сердце подарю?

Ведь я так тебя люблю.

Тебя просто обожаю.

С 8 Марта поздравляю!



***

Ты, любимая, прекрасна

И божественна во всём.

Время мчится незаметно,

Когда мы с тобой вдвоем.

С 8 Марта поздравляю!

И скажу тебе любя,

Что безумно обожаю

Я, любимая, тебя.

Будь всегда-всегда веселой

С чистой, светлою душой,

Замечательной, игривой.

Я люблю тебя такой.



Поздравления коллегам с 8 марта

Девчонки-коллеги, я вас поздравляю,

И радости вам от души я желаю.

Пусть праздник веселый вам счастье несет.

Успех же по жизни пусть с вами идет.

Любите и жизнью всегда наслаждайтесь,

Танцуйте вы, пойте и всем улыбайтесь.

И пусть на работе приходит успех,

А в доме звучит только радостный смех.

Ведь март — он несет нам весну и тепло.

Желаю, по жизни всегда чтоб везло.

Пусть будет здорова вся ваша семья,

Пусть радуют дети, улыбки даря.

Я вас от души еще раз поздравляю,

Улыбок и праздника вам я желаю.

И март вам удачу пускай принесет,

А жизнь пусть мимозой весенней цветет.

Смотрите подборку открыток к 8 марта.