8 марта на пороге, а вы еще не придумали, как поздравить своих дорогих женщин?
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас хорошие поздравления и открытки.Читайте: ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ С 8 МАРТА
Поздравления маме с 8 марта
Свою мамочку родную
8 раз я поцелую,
Крепко-крепко обниму,
8 раз скажу «Люблю!».
«С 8 Марта!» — прокричу.
В хороводе закружу,
Пожелаю море смеха,
Мира, радости, успеха.
Будь, как солнышко, веселой,
Яркой, молодой, здоровой,
Самой нежной и любимой…
Мама, будь всегда счастливой!
***
Мама милая моя!
С Женским праздником тебя
Поздравляю от души!
Лучшая на свете ты.
Пусть все будет у тебя —
И здоровье, и друзья.
Пусть исполнятся мечты,
О них с тобою знаем мы.
Крепко я тебя люблю,
Без тебя жить не могу,
Спасибо, милая моя,
За то, что есть ты у меня.
Поздравления любимой с 8 марта
Ты прекрасней всех цветов,
Солнца, моря, облаков.
Ты мой ангел, ты мой свет,
Никого нужнее нет!
В этот светлый день весны
Стань счастливее всех ты.
Нежности, тепла, любви,
Чтоб не знала ты тоски!
Хочешь, сердце подарю?
Ведь я так тебя люблю.
Тебя просто обожаю.
С 8 Марта поздравляю!
***
Ты, любимая, прекрасна
И божественна во всём.
Время мчится незаметно,
Когда мы с тобой вдвоем.
С 8 Марта поздравляю!
И скажу тебе любя,
Что безумно обожаю
Я, любимая, тебя.
Будь всегда-всегда веселой
С чистой, светлою душой,
Замечательной, игривой.
Я люблю тебя такой.
Поздравления коллегам с 8 марта
Девчонки-коллеги, я вас поздравляю,
И радости вам от души я желаю.
Пусть праздник веселый вам счастье несет.
Успех же по жизни пусть с вами идет.
Любите и жизнью всегда наслаждайтесь,
Танцуйте вы, пойте и всем улыбайтесь.
И пусть на работе приходит успех,
А в доме звучит только радостный смех.
Ведь март — он несет нам весну и тепло.
Желаю, по жизни всегда чтоб везло.
Пусть будет здорова вся ваша семья,
Пусть радуют дети, улыбки даря.
Я вас от души еще раз поздравляю,
Улыбок и праздника вам я желаю.
И март вам удачу пускай принесет,
А жизнь пусть мимозой весенней цветет.
Смотрите подборку открыток к 8 марта.