Сенат США утвердил пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $ 1900000000000, предложенный президентом страны Джо Байденом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. За документ проголосовали 50 сенаторов, 49 — против. При рассмотрении законопроекту был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться на следующей неделе. Также есть риск, что быстро завершить одобрение проекту все же не удастся: в сенате по просьбе умеренных демократов были вынуждены внести ряд существенных изменений в текст. Однако теперь эти изменения могут не понравиться левому крылу демократов в палате представителей. «План спасения Америки» содержит финансирование закупки вакцин и предметов медицинского назначения, расширение выплаты пособия по безработице и новый пакет экстренной финансовой помощи, направленной домохозяйствам, малым предприятиям, а также правительствам штатов и местным властям. В частности предполагается, что пакет помощи в размере почти $ 2 трлн пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в $ 400 и пособия на ребенка до $ 3,6 тыс. Напомним, США за месяц увеличили темпы вакцинации от Covid-19 почти на миллион доз.