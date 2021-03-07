В Польше перед аварией, в которой погибли украинцы, водитель автобуса резко начал снижать скорость — за несколько секунд до ДТП скорость упала до 45 км в час. Об этом пишет издание rmf24.pl. Прокурор сообщил, что расследование будет проводиться по факту дорожно-транспортного происшествия. «Тахограф, предоставленное для расследования, показывает, что водитель автобуса ехал со скоростью 96-97 км в час непосредственно перед аварией, но непосредственно перед аварией в течение последних четырех секунд скорость автомобиля упала с 95 до 45 км в час», — говорится в сообщении. Также отмечается, что оба водителя были трезвыми. В них брали кровь, в том числе на наличие наркотиков и других интоксикантов. Первоначальные тесты не показали их наличии. Напомним, в Польше установили личности трех из пяти жертв аварии украинского автобуса. Известно, что прокуратура Польши допросила второго водителя украинского автобуса, который попал в ДТП. Водитель, находившийся за рулем автобуса во время аварии, сейчас находится в больнице. Напомним, в субботу вечером первая группа из 24 человек, которые попали в ДТП в Польше, уехала в Украину. В больницах после аварии остаются 26 украинский. Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило предварительную версию причины аварии с украинским автобусом в Польше, что привело к многочисленным жертвам. Предварительно, водитель не справился с управлением. Как сообщалось, украинский автобус попал в аварию 6 марта в 00:50 по киевскому времени вблизи города Радымно Подкарпатского воеводства, в 30 км от границы с Украиной. Автобус сообщением Познань-Херсон, в котором находились 57 человек, в том числе двое водителей, перевернулся, съезжая с автомагистрали A4 в пункт обслуживания пассажиров кашицу. По предварительной информации, автобус наехал на ограждающие столбики, в результате чего упал в ров и перевернулся. Пять человек погибли на месте, несколько получили травмы, 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Раненые находятся в шести больницах Подкарпатского воеводства.