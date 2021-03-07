В связи с сильными снегопадами в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщает пресс служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. «По информации Укргидрометцентра, 7 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», — отмечает ДСНС. В высокогорье Закарпатской области до сих пор наблюдается значительный прирост снега и метель. В связи с этим, сохраняется снеголавинная опасность (3 уровень). С целью предупреждения опасных происшествий с участием туристов и для оперативного оказания помощи пострадавшим в горах, ДСНС подчеркивает важность регистрации гражданами своих путешествий! Уважаемые граждане! Отправляясь в туристический поход, следуйте следующим советам от спасателей:

обязательно информируйте своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемое время возвращения из похода, а лучше — зарегистрируйте свою горную путешествие на спасательных постах;

избегайте походов в одиночку. Минимальная рекомендуемая количество участников туристической группы составляет не менее 3 человека;

убедитесь, что ваше экипировка соответствует требованиям похода. Возьмите с собой достаточное количество пищи и воды, а также необходимую одежду;

поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;

обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.

Заботьтесь о своей безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101! Напомним, погода в Украине 7 марта будут достаточно прохладной: будет наблюдаться переменная облачность и порывистый ветер. Жителям северных областей следует приготовиться к осадков.