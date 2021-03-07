Соединенные Штаты Америки увеличивают темпы вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщает The New York Times. Сейчас американцы получают в среднем около 2,16 миллиона доз вакцины в день. А в прошлом месяце вакцину получали около 1 миллиона 300 000 человек. Таким образом, вакцинировать от коронавируса стали больше. Первую дозу вакцины от коронавируса в США уже получили 57400000 жителей страны, а около 29800000 человек уже получили две дозы вакцины. Прививают жителей США в основном вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna. Как известно, обе эти вакцины требуют, чтобы пациенты получали две дозы с интервалом в несколько недель. Также отмечается, что президент США Джозеф Байден пообещал ввести 100000000 вакцин к своему 100 дня пребывания на посту президента. Сразу после вступления в должность он поставил задачу — вакцинировать каждый день по 1,5 миллиона человек. Тогда многие заявил, что такая задача слишком амбициозная. Сейчас предполагается, что половина всего населения США будет частично вакцинирован уже в конце мая этого года. Всех взрослых страны смогут защитить от Covid-19 до середины сентября. Однако это будет возможно при условии, если США сохранит нынешние темпы вакцинации и не будет никаких проблем с поставками вакцины. Сейчас вакцинацию от коронавируса наиболее активно проводят в штатах Калифорния, Техас и Нью-Йорк. Как известно, в Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса, прививки от Covid-19 получили уже 15758 человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — на Закарпатье. За минувшие сутки, в частности, прививали 3277 человек. К слову, все члены Кабмина согласились сделать прививку вакциной Covishield.