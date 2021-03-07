В столице Австрии Вене тысячи людей вышли 6 марта на митинг против карантинных ограничений. Об этом сообщает DW. На акцию протеста в Вену приехали люди автобусами из других регионов Австрии. Среди них были и правоэкстремисты, а также группы протестующих из Германии. Таким образом против карантинных ограничений выступили тысячи людей, пишет СМИ. В сообщении говорится, что в руках люди держали плакаты. На одном из них требовали отставки австрийского канцлера Курц. Также сообщается, что среди организаторов акции была оппозиционная Австрийская партия свободы. Эксминистр внутренних дел от этой партии Герберт кикл обвинил правительство Австрии в «жажде власти». Полицейские задержали нескольких митингующих, поскольку на них не было защитных масок и люди не соблюдали социальной дистанции. В то же время, в Вене прошла акция в поддержку действий власти. Около 200 человек проехали на велосипедах по улицам города, сигналя колокольчиками. Напомним, Австрия отложила открытие баров и ресторанов к Пасхе.