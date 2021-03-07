«Укрзализныця» ограничивает высадку и посадку, а также продажа билетов на Закарпатье в связи с введением в регионе усиленного карантина, сообщает пресс служба компании. «Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по отнесению Закарпатской области в« красной »карантинной зоны,« Укрзализныця »с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный региона, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно », — рассказали в пресс служба« Укрзализныци ». В «Укрзализныце» отметили, что до 8 марта включительно все пассажиры полученным билетам смогут беспрепятственно выехать или добраться в Закарпатье железной дороге. «Подчеркиваем, что до 8 марта включительно все пассажиры полученным билетам смогут беспрепятственно выехать или добраться в Закарпатье железной дороге. Укрзализныця внимательно следит за ситуацией и готова к назначению специальных рейсов по представлению Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантина », — подытожили в сообщении. Напомним, согласно утвержденному Постановлением КМУ № 154 регламенту, «Укрзализныця» выполнит три специальных рейсы 8 Марта для безопасного вывоза более 2000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон. Из Ивано-Франковска, Черновцов и Ворохты планируется вывезти две тысячи человек.