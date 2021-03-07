Импорт свинины в Украину вырос в два раза в феврале, по сравнению с январем, и составил 3400 тонн. Об этом сообщает общественная организация Ukrainian Agribusiness Club (UAC). «Если анализировать динамику последних пяти лет периода январь-февраль, то в этом году — объем импорта рекордный», — уточняют в UAC. Всего, в первые два месяца года в Украину завезли 5100 тонн свинины, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными экспортерами выступают мировые лидеры в этой области: Канада и страны ЕС (Дания, Польша, Голландия, Испания и Франция). На долю свежей или охлажденной импортной свинины в Украину приходится 51% от общего объема, мороженой — 49%. Причиной роста импорта UAC называет высокую цену мяса на украинском рынке: сегодня цена на свиней в Украине выше, чем в ведущих странах-экспортерах. Также в последние месяцы наблюдается динамика снижения цены на свинину в странах ЕС из-за вспышки африканской чумы в Германии. Если в Украине производители не снизят себестоимость свиней, то в марте импорт свинины продолжит увеличиваться. Отечественная свинина не в состоянии конкурировать с импортной, что может привести к проблемам в отрасли, отмечают в UAC.

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Экспорт украинской свинины растет незначительно: рост на 33% (до 484 тонн) в первые два месяца года по сравнению с январем-февралем 2020 года. Экспортируется в основном мороженая свинина — 99% от общего объема. Главные покупатели украинской свинины — ОАЭ (55%, за последние два года крупнейший экспортный рынок данной продукции для Украины), Гонконг (17,8% от общего объема экспорта), Ангола (11%). В феврале украинские экспортеры открыли для себя новый рынок — Габон, — экспортировано 27500 тонн.