В Украине за минувшие сутки, 6 марта, коронавирусной болезнь обнаружили в 7167 человек. Также 2147 пациент выздоровел, а 103 — умерли от осложнений. В больницы попали 3956 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По данным главы Минздрава было осуществлено тестирований за сутки — 46 304 (в том числе методом ПЦР — 24868, методом ИФА — 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17509). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1401228 человек;

выздоровели — 1196520 человек;

летальных случаев — 27022;

проведения ПЦР-тестов — 7126226.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки, 5 марта, коронавирусной болезнь обнаружили в 9144 человек. Также 3351 пациент выздоровел, а 156 — умерли от осложнений. В больницы попали 3309 человек. Было осуществлено тестирований за сутки — 81 333 (в том числе методом ПЦР — 38972, методом ИФА — 15627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26734).