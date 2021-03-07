В Украине за минувшие сутки, 6 марта, коронавирусную болезнь обнаружили в 7167 человек. Также 2147 пациент выздоровел, а 103 — умерли от осложнений. В больницы попали 3956 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По данным главы Минздрав было осуществлено тестировано за сутки — 46 304 (в том числе методом ПЦР — 24868, методом ИФА — 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17509). Всего время Пандемия в Украине:

заболели — 1401228 человек;

выздоровели — 1196520 человек;

летальных случаев — 27022;

проведения ПЦР-тестов — 7126226.

По последние сутки Наибольшее количество подтвержденных случаев записанно в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях. Напомним, по состоянию на утро 5 марта в Украине подтвердил 9144 новых случая коронавируса. При этом выздоровел только 3351 пациент. Ранее, представитель ВОЗ дал прогноз, когда закончится Пандемия. Напомним, что в Украине обнаружен «британский» штамм коронавируса. Также, 25 февраля в Украине стартовала кампания по вакцинации. К слову, пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей, вакцинировались против коронавируса вечером в четверг, 4 марта, во время прямого эфира ток-шоу «Право на власть».