На майский фьючерс нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в $ 70 за баррель. Последний раз нефть североморской марки показывала такую цену в январе 2020 года. Об этом в понедельник, 8 марта, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. Так, стоимость фьючерса Brent с поставкой в мае составляет теперь $ 70,58. На максимуме баррель стоил $ 70,86, показав рост более 1,8%. В то же время цена барреля нефти марки WTI на лондонской бирже повысилась до $ 67,25, рост составил 1,76%. Это самый высокий показатель стоимости техасской марки за последние два года. Цены на нефть начали уверенно расти в феврале после аномальных морозов в американском Техасе, которые привели к прекращению добычи на скважинах. Увеличению стоимости способствовал и оптимизм на рынках по поводу восстановления мировой экономики в связи с продолжающейся вакцинацией от Covid-19. Все это привело к возвращению цен на нефть на докризисный уровень. Также на прошлой неделе Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в картель, договорились сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне. Буквально 2 марта мировые цены на нефть обвалились. Тогда цена нефти марки Brent упала ниже $ 63 за баррель впервые с 22 февраля. Между прочим, экспорт нефти из России в 2020 году упал до минимума за последние 16 лет из-за соглашения ОПЕК + и пандемии коронавируса. К сведению, доходы России от продажи нефти в прошлом году упали почти на 50%.

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