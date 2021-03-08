В Польше предъявлены обвинения водителю автобуса с украинскими, который попал в смертельное ДТП. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на комментарий в правоохранительных органах. Представительница окружной прокуратуры в городе Пшемысль Беата Стажецька рассказала, что 48-летнему украинскому водителю Владимиру К. сообщили по обвинению в непредумышленном совершении аварии на наземном транспорте. Сейчас он в больнице, где его допросили. Владимир заявил, что не помнит ситуацию с ДТП и находится в плохом эмоциональном состоянии. Прокуроры дали предписание не оставлять ему территорию Польши. Ему оставили паспорт и будут посещать его с целью контроля каждый день. По предварительным данным следствия, вероятной причиной аварии стал неудачный маневр при вождении, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха. По словам Стажецькои, автобус ехал с разрешенной для того участка автомагистрали скоростью, однако она была слишком высокой для запланированного поворота направо. Напомним, в Польше установили личности трех из пяти жертв аварии украинского автобуса. Известно, что прокуратура Польши допросила второго водителя украинского автобуса, который попал в ДТП. Напомним, в субботу вечером первая группа из 24 человек, которые попали в ДТП в Польше, уехала в Украину. В больницах после аварии остаются 26 украинский. Как сообщалось, украинский автобус попал в аварию 6 марта в 00:50 по киевскому времени вблизи города Радымно Подкарпатского воеводства, в 30 км от границы с Украиной. Автобус сообщением Познань-Херсон, в котором находились 57 человек, в том числе двое водителей, перевернулся, съезжая с автомагистрали A4 в пункт обслуживания пассажиров кашицу. По предварительной информации, автобус наехал на ограждающие столбики, в результате чего упал в ров и перевернулся. Пять человек погибли на месте, несколько получили травмы, раненые находятся в шести больницах Подкарпатского воеводства.

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