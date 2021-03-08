Отстраненный от должности заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник подал заявление о восстановлении. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook. Поворозник сообщил, что досудебное расследование дела, по которой его отстранили от должности заместителя председателя КГГА, завершилось и направлено в суд с обвинительным актом. Поворозник заявил, что он не является стороной в этом уголовном производстве. «Наголошую- ни я, ни кто-либо из других работников КГГА, не являющихся сторонами или участниками уголовного производства, о котором так резонансно заявляли», — написал он. В подтверждение своих слов Поворозник обнародовал ответ на запрос от руководителя следственного управления СБУ в Киеве Игоря Хоменко.

Поворозник также сообщил, что уже подал заявление о восстановлении в должности мэру Киева Виталий Кличко. «Я готов приступить к исполнению служебных обязанностей в полном объеме и подал соответствующее заявление городскому голове. Считаю, что вернуть меня к исполнению обязанностей будет справедливым и законным », — отметил он. Ранее Кличко требовал от правоохранителей расставить точки над «и» в деле Поворозника. Напомним, 14 апреля 2020 СБУ провела обыски в КГГА. СМИ сообщили о том, что Николай Поворозник якобы требовал взятку от застройщика за согласование градостроительных условий и ограничений в размере $ 125 тыс. При получении $ 60 тыс. Был задержан посредник. Зато Поворозник заявил, что не брал взятки, и требует публичного расследования. Кличко убежден, что расследование дела Поворозника должно быть открытым и публичным, и общество должно получить ответы на все вопросы. Кличко отстранил Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и возложил исполнение обязанностей первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации на Валентина Мондриевский.