Сегодня, 8 марта, стартует Масленичная неделя, сама Масленица выпадает на 14 марта.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что заканчивается Масленичная неделя Прощеным воскресеньем. После этого начнется предпасхальный пост, который продлится до 19 апреля.

Масленица — Масленичная неделя по дням

По традиции, Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье сжиганием чучела. Каждый день этого праздника уникален, у каждого свое название и ритуалы.Масленица-2021: традиции и главные обряды праздника

Понедельник — встреча. В этот день заканчивали подготовку развлечений, ходили по гостям и выпекали первый праздничный блин. Его, традиционно, отдавали беднякам — за помин душ усопших.

Вторник — заигрыши (сватовство) — в деревне в этот день устраивали смотрины.

Среда — лакомка. В масленичную среду мать жены печет блины и угощает ими зятя.Масленица 2021: что нельзя делать всю праздничную неделю и как ее провести

Четверг — разгул. В четверг с размахом начиналась Широкая Масленица.

Пятница — тещины вечерки. В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот так же должен накормить ее символом Масленицы.

Суббота — золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, золовок.

Воскресенье — проводы. Народ начинал подготовку к Великому посту. Просили прощения у близких, поминали усопших. Всю еду доедали, а что оставалось — сжигали. Завершало праздник торжественное сожжение чучела Масленицы.Масленица 2021: красивые поздравления и открытки

Масленица — открытки и поздравления

Веселой Масленицы! Вкусных блинов, крепкого здоровья и отличного настроения.

Масленица идет — за собой весну ведет. Желаю весеннего настроения и веселых праздников.

Желаю тебе кататься, как сыр в масле! Веселых и вкусных праздников.

Масленица у ворот — открывай пошире рот.

Вкусной и сладкой жизни! Пусть щедрым будет и стол, и сердце. С Масленицей!