Меган Маркл призналась, что во время отношений с британским принцем Гарри думала о самоубийстве. Об этом она рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри. «Мне было стыдно, и стыдно признаваться Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это (самоубийство, — ред). И это была очень ясная и реальная мысль, пугала постоянно », — поделилась воспоминаниями Маркл. Меган в интервью также намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, некоторые из представителей династии во время первой беременности герцогини Сассекском проявляли беспокойство из-за цвета кожи ее будущего сына. Герцогиня рассказала, как была шокирована заявлением представителей королевской семьи о том, что ребенок не станет принцем и не получит личную охрану, «поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол». По ее словам, после рождения Арчи «были обсуждения того, насколько темным окажется» цвет его кожи. При этом Меган Маркл отказалась ответить на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи был инициатором этих разговоров, чтобы не «нанести слишком большой ущерб семье». Отметим, британский принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до официальной церемонии. Напомним, принц Гарри и его жена Меган Марк дали интервью американской журналистке Опре Уинфри. Сам факт того, что члены королевской семьи дают интервью Опре Уинфри является небывалым. Члены королевской семьи крайне редко дают интервью СМИ, а герцог и герцогиня Сассекском стали первыми, что решил поговорить с Опрой Уинфри. Издание The Sunday Times со ссылкой на источники сообщило, что в Букингемском дворце признали высказывания герцога и герцогини Сассекском в ходе интервью «объявлением войны» королевской семьи Великобритании.