В Украине размер пенсий будут сокращаться ежегодно. В результате уже в 2050-х выплаты будут в два раза меньше. Так, работающих становится меньше, а число пенсионеров (в процентном соотношении) возрастает. Отметим, что с 2017 года сократили «стоимость» каждого года стажа. В результате все пенсионеры по новым правилам получают выплату на 26% ниже. В 2000-х ужесточили требования к стажу: у него перестали причислять период обучения, время, когда сотрудник «числился», но не получал зарплату и т.д. Кроме того, в 2016 году в два раза сократили единый социальный взнос (ЕСВ) с зарплаты — он пополняет бюджет Пенсионного фонда. Также стоит отметить низкие зарплаты, высокий уровень теневой экономики в Украине. Пенсии будут снижаться с каждым годом. Сейчас украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты, говорят в Минсоцполитики. Постепенно эта цифра снизится до 18%. Так, с зарплатой в 10 тыс. Грн можно получать около 2,87 тыс. Грн, а в 2055-м при таких же условиях уже 1,8 тыс. Грн. Напомним, что в Украине с 1 марта перечислили минимальную пенсию для тех, кто выполнил требования по стажу, на 100 грн. Пенсионеры, которые имеют 30 лет стажа (для женщин) и 35 лет стажа (для мужчин), до 1 марта 2021-му получали гарантированный размер пенсии 2100 грн (или больше), а с 1 марта их выплата не может быть меньше 2200 грн.

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