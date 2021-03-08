Моя маникюрша разворачивает веер из образцов шеллака. Прикладывает их к моим ногтей — так в старину какая-нибудь модистка прикладывала к груди заказчицы кружево. Интересно, кстати, о чем говорили в те времена? .. «Ну вот так я и попала в больницу», — продолжает рассказывать маникюрша. И хорошо, добавляет она, что вся семья в то время оказалась под рукой. Мать готовила еду и передавала ее в судочках. Сестра бегала за лекарствами. Мужчина «решал вопросы». «Чтобы лежать в нашей больнице, надо иметь семью», — резюмирует маникюрша. Она не обвиняет систему, которая делает существование человека в статусе single невозможным. Она лишь констатирует: чтобы выжить в больнице (в частности), надо иметь семью. Действительно, нужен как минимум один родственник, чтобы делать покупки в аптеках. Медицинская помощь у нас не бесплатная и не дешевая. Но она еще и хитродупа. Потому выкатывает список только того, чтобы нужно лично тебе, но и того, что должно быть закуплено на все отделение. Шприцы, например, системы для капельницы, всякий мелкий хлам. Его потом продадут еще раз или оставят себе. Второй родственник нужен, что «решать вопросы». Здесь желательно иметь более солидный персонаж, чем тот, который гоняет по аптекам со списком. Этот второй персонаж имеет добиться перевода в лучшую палату, большего внимания со стороны медперсонала и тому подобное. Имеет или нажать и пригрозить (если должность позволяет), либо дать взятку. Третий родственник — это домашний тыл. Присмотреть за детьми, передать передачу (так больничную пищу употреблять не только невозможно, и вредно даже для 100-процентно здорового человека. По крайней мере, в государственных больницах). Без семьи, действительно, никак. Моя мать, всю жизнь болела, шла еще дальше и говорила, что очень хорошо иметь в семье своего собственного врача. В смысле изучить на медика кого-то из детей или выйти замуж за эскулапа. Выйти замуж за того, кто в семье врачей. Но, как вспоминает мама, когда ее одноклассница сразу после школы (в году так эдак 1969-м) выскочила замуж за мясника, это также расценили как очень удачный брак. Потому мясник — это доступ к дефициту, а доступ к дефициту — это уже лучший вариант жизни, чем у рядового гомо советикус. Итак, загибаем пальцы. Нам нужна великая человек, где будет свой курьер, свой решатель вопросов, свой домашний тыл, свой врач и — кто еще? Мясника вычеркиваем, потому что времена дефицита прошли, зато вписываем … Конечно, сантехника! Точнее так — своего на все руки мастера. Потому что «что это за мужик, который не может в доме прокладку в кране заменить или полочку прибить, или холодильник внести, или свиную тушу порубить, взять дрель и просверлить пару дырок в стене?», — спрашивали мамины подруги. Разговоры о «настоящего мужика» с его перфоратором и набором гаечных ключей я слышала с детства. А повзрослев, пыталась объяснить какой-то тети Ире или тети Вали, что существует некий параллельный мир. Там маскулинность НЕ измеряется гвоздями и топорами. И там есть специально обученные люди, которые охотно повесят полочку или занесут рояль. Тети только хлопали ресницами и мрачный молчали. Кстати, в этом параллельном мире не создают семью только для того, чтобы удалить аппендикс. У меня есть подруга, которая уже более 20 лет живет во Франции. Там она вышла замуж за француза. Как-то я спросила, каким будет алгоритм его действий, если в квартире потечет труба или забьется унитаз. «Сообщу об этом консьержа», — ответила она. Потому консьерж в парижском доме существует как раз для того, чтобы решать такие проблемы. А не для того, чтобы, сплевывая семечки с губы, кричать из окошка: «Мушщина, вы куда?». Именно консьерж вызовет мастера, который починит сантехнику. Задача кого-то из членов семьи -впуститы его в назначенное время в дом. И, кстати, платить за визит такая семья будет только в том случае, если поломка произошла по его вине. Например, если кто-то набил к унитазу посторонние предметы. А если инвентарь просто износился или устарел, его заменят бесплатно. И — аревуар, мадам и мсье, мерси за ваше время. Моей парижской подруге даже не придет в голову измерять то, насколько «мужик» или «не мужик» ее француз, исходя из его вовлеченности в бытовые проблемы. Никакие гендерные стереотипы не имеют власти в западном мире над людьми, когда те решаются соединить свои судьбы или — наоборот — расстаться. И только в Украине семья с ее намертво Зацементированные ролями успешно противостоит государству. Точнее, нашей недогосударством. Люди стремятся создать некий клан, где 5-10 топовых профессий будут представлены близкими или дальними родственниками. Ну, или хотя бы друзьями этих родственников. Но последние нужны в любом случае. Потому одиноким у нас не выжить. Поэтому когда на женщин (да и на мужчин) давят вопросами, когда наконец будет создана семья, это происходит не только от исключительной украинского беспардонности и полного отсутствия культуры. Это еще и от некой извращенной заботы. Мол, ну как же ты один, дружище? Или как ты сама? А как же полочка на кухне, а плитка в ванной? С таким подходом странно, что семьи создаются не так из любви, как из необходимости. А понятие этой необходимости укладывается в голову не столько патриархальным укладом нашего социума, сколько необходимостью обставить свое бытие минимальным комфортом. Но это, мягко говоря, не совсем правильная мотивация для брака. И для любого союза вообще. Мать в постели «своего» сантехника хорошо только в том случае, если такова твоя сексуальная фантазия. В противном случае лучше все-таки решиться на рискованный эксперимент: обустроить свою жизнь так, чтобы не исказить его до конца.