Самые искренние пожелания к главному женскому празднику – всегда те, которые произносятся своими словами.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку именно таких поздравлений в прозе.Читайте также: ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ С 8 МАРТА

Дорогая, в этот замечательный день хочется пожелать тебе ярких красок жизни, море цветов, добра, любви, нежности и, конечно, огромного счастья!

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В самый нежный и светлый праздник 8 марта я желаю тебе 8 женских, весьма необходимых, вещей: мира в семье, покоя в душе, здоровья в теле, радости в глазах, любви в сердце, легкости в ногах, приятных слов в ушах и красивых цветов в руках! И пускай эта восьмерка будет постоянной жизненной спутницей!

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Пусть восьмое марта станет далеко не единственным днем в году, когда сбываются женские мечты и реализуются замыслы. Желаю, чтобы в этот день не обошли своим вниманием близкие и любимые люди, а также все те, кто важен и дорог сердцу. Поздравляю со светлым праздником весны и тепла.



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С чудесным женским праздником Красоты, Весны и Любви! В этот очаровательный день хочется пожелать: невероятно позитивного ощущения от радостных новостей, сказочного головокружения — от взаимной любви, затаившегося дыхания — от счастья и сладострастного удивления — от исполнения желаний!

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Сегодня мартовское солнце вовсю старается согреть тебя, а птицы и ручьи поют свои веселые песенки, поднимая настроение. Природа готова посвятить такой очаровательной женщине, как ты, все «сюрпризы» — весеннюю капель, первые лужицы с отраженным в них небом, улыбки прохожих… Наслаждайся этими подарками и верь, что все мечты осуществятся!

Смотрите подборку открыток к 8 марта.