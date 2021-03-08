Масленица в 2021 году начинается 8 марта и традиционно будет продолжаться целую неделю. Этот праздник сопровождается веселыми гуляниями, пением песен, разжиганием костров, а также вкусными угощениями в виде блинов.

Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Апостроф, об этом празднике знают практически все. Но если задать конкретный вопрос: что такое Масленица, – ответы прозвучат довольно разные. Для кого-то она связана с весельем и массовыми гуляниями, кто-то видит в ней один из этапов подготовки к Великому посту. Ну, а кому-то вспомнится известный мультик Роберта Саакянца Ишь, ты, Масленица.

https://youtu.be/GjyBwPLmlHM

Начиная с понедельника можно поздравлять друг друга с Масленицей. Сделать это можно оригинально, написав забавное смс или отправить прикольное видео. Мы собрали короткие поздравления с Масленицей 2020 и сделал подборку музыкальных открыток.

Масленицу все встречайте!

Стол щедрее накрывайте!

Пусть блинов румяных дух

Согревает всех вокруг!

https://youtu.be/dgBHbMboTMY

С Масленицей поздравляю!

Мгновений радостных желаю,

Чтоб праздновать в кругу друзей,

И с каждым днем жить веселей!

***

Снова Масленица в дом

Постучалась: «Как живем?».

Вы ее скорей встречайте,

Да блинами угощайте —

И тогда вам в этот год,

Несомненно, повезет!

https://youtu.be/L68YWkkCn7Q

С масленицей, дорогой!

Веселись, гуляй,

Только обо мне одной

Ты не забывай!

***

Сколько бы мы ни ели

На Масленичной неделе,

Нам пойдет все впрок –

Дайте только срок!

Ешьте сытно, про запас!

С сытной Масленицей вас!

***

С масленицей поздравляю,

От души добра желаю,

Никогда не унывайте,

Всех блинами угощайте!

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала:Масленица началась: как праздновать по дням, лучшие поздравления и яркие открытки.Масленица 2021: что нельзя делать всю праздничную неделю и как ее провести.