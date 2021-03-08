Масленица в 2021 году начинается 8 марта и традиционно будет продолжаться целую неделю. Этот праздник сопровождается веселыми гуляниями, пением песен, разжиганием костров, а также вкусными угощениями в виде блинов.
Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Апостроф, об этом празднике знают практически все. Но если задать конкретный вопрос: что такое Масленица, – ответы прозвучат довольно разные. Для кого-то она связана с весельем и массовыми гуляниями, кто-то видит в ней один из этапов подготовки к Великому посту. Ну, а кому-то вспомнится известный мультик Роберта Саакянца Ишь, ты, Масленица.
https://youtu.be/GjyBwPLmlHM
Начиная с понедельника можно поздравлять друг друга с Масленицей. Сделать это можно оригинально, написав забавное смс или отправить прикольное видео. Мы собрали короткие поздравления с Масленицей 2020 и сделал подборку музыкальных открыток.
Масленицу все встречайте!
Стол щедрее накрывайте!
Пусть блинов румяных дух
Согревает всех вокруг!
https://youtu.be/dgBHbMboTMY
С Масленицей поздравляю!
Мгновений радостных желаю,
Чтоб праздновать в кругу друзей,
И с каждым днем жить веселей!
***
Снова Масленица в дом
Постучалась: «Как живем?».
Вы ее скорей встречайте,
Да блинами угощайте —
И тогда вам в этот год,
Несомненно, повезет!
https://youtu.be/L68YWkkCn7Q
С масленицей, дорогой!
Веселись, гуляй,
Только обо мне одной
Ты не забывай!
***
Сколько бы мы ни ели
На Масленичной неделе,
Нам пойдет все впрок –
Дайте только срок!
Ешьте сытно, про запас!
С сытной Масленицей вас!
***
С масленицей поздравляю,
От души добра желаю,
Никогда не унывайте,
Всех блинами угощайте!
Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала:Масленица началась: как праздновать по дням, лучшие поздравления и яркие открытки.Масленица 2021: что нельзя делать всю праздничную неделю и как ее провести.