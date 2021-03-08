Британский принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до официальной церемонии. Об этом Маркл рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, которое вышло на телеканале CBS ночью. «Никто этого не знает. Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: «Смотрите, вот это — спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас », — рассказала Маркл. По ее словам, частная церемония без членов семьи и других гостей прошла на заднем дворе их дома в присутствии архиепископа Кентерберийского. Напомним, принц Гарри и его жена Меган Марк дали интервью а американской журналистке Опре Уинфри. Сам факт того, что члены королевской семьи дают интервью Опре Уинфри является небывалым. Члены королевской семьи крайне редко дают интервью СМИ, а герцог и герцогиня Сассекском стали первыми, что решил поговорить с Опрой Уинфри. Издание The Sunday Times со ссылкой на источники сообщило, что в Букингемском дворце признали высказывания герцога и герцогини Сассекском в ходе интервью «объявлением войны» королевской семьи Великобритании.