В понедельник, 8 марта, в Украине ожидается небольшой мокрый снег, температура днем от 6 ° мороза до 8 ° тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. «8 Марта облачно с прояснениями. В северных, большинстве западных и центральных областей, днем и в восточной части страны небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, ночью в северо-восточных областях, днем в восточной части и в Приазовье местами порывы 15-20 м / с », — говорится в прогнозе.

Температура ночью 0-5 ° мороза; днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла, на юге страны до 8 ° тепла; в горных районах ночью 7-12 ° мороза, днем 1-6 ° мороза. В Киеве 8 марта небольшой мокрый сне, ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-2 ° мороза, днем 1-3 ° тепла. Напомним, накануне из-за сильного ветра в Киеве приспустили самый большой флаг страны.