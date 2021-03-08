За прошедшие сутки, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил. Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединский вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также с станковой противотанкового гранатомета. У населенного пункта Опытное оккупанты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное захватчики совершили прицельные обстрелы с противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия. На обстрелы противника Вооруженные силы Украины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны боевиков Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. По состоянию на 7:00 утра 8 марта с стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. «Наши защитники ответили оккупантам огнем. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня », — резюмируется в отчете.