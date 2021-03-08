Роскомнадзор требует от социальной сети Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в аккаунтах российских СМИ, который был заблокирован после проверки украинской фактчекинговою платформой StopFake. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора. Ранее в воскресенье российские издания «ТАСС» и РБК сообщили, что Facebook заблокировал их сообщение от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников «Украинской молодежной радикальной группы», написанные на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета РФ. Эта информация обозначена в соцсети как «ложная». В информационном сообщении об удалении поста в Facebook указано подрядчика, который проверил информацию, — украинский фактчекингову платформу StopFake. Еще 18 февраля ФСБ сообщила, что в Воронеже прекратили деятельность «сторонников украинской молодежной радикальной группы« МКУ », причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцирования межнациональных конфликтов, совершение насильственных преступлений». В то же время в сообщении следом РФ не отмечалось, что задержанные были сторонниками украинской радикальной группы. Там говорилось, что в Воронеже возбуждено два уголовных дела в отношении трех местных жителей в возрасте 18, 19 и 33 лет и других неустановленных лиц. В воскресенье, 7 марта, Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и «Тасс». В РФ отметили, что ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети в 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей.

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