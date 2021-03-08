Герцогиня Сассекском Меган Маркл и ее муж принц Гарри дали первое развернутое интервью американской телеведущей Опре Уинфри после отказа от выполнения официальных обязанностей и отъезда из Великобритании. Двухчасовая беседа Опры с принцем Гарри и Меган Маркл вышла в эфир американского телеканала СBS в понедельник утром по киевскому времени. Вторая беременность и намеки на расизм в королевской семье

Жизнь до свадьбы

Кто кого довел до слез

Кейт Мидлтон и Меган Маркл

Тайная свадьба

одиночество

Мысли о самоубийстве

Во время передачи принц Гарри рассказал, что их второй ребенок, которой сейчас беременна Меган, будет девочкой. Меган сказала Опре, что когда она была беременна первым сыном — Арчи, ей сообщили, что ему не будет принадлежать титул принца, поэтому он не получит охрану, как другие члены королевской семьи. По мнению Меган, это стало грубым нарушением традиций. «У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи. Интересно, почему? », — рассказала Меган. — Но сама мысль о том, что наш сын не будет в безопасности, и мысль, что первый не белый член этой семьи не получит тот же титул, другие внуки … » Опра спросила: «Как вы думаете, почему так произошло? Вы думаете, это из-за его расы? Я знаю, что это вопрос с подвохом ». «Я дам вам честный ответ, — сказала на это Меган. — В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ему не будет предоставлена охрана и он не получит титул, а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения ». Опра уточнила, кто это говорил. Меган ответа на этот вопрос не дала, и ведущая задала свой вопрос снова. Тогда Меган сказала: «Об этом было несколько разговоров» и добавила: «Это мне передал Гарри. Это разговоры, которые семья вела с ним. И мне кажется, очень трудно рассматривать их как изолированные инциденты ».В самом начале интервью Меган призналась, что до свадьбы никогда не пыталась найти в интернете информацию о принце Гарри. Она добавила, что, разумеется, знала о королевской семье, но никогда не интересовалась подробностями их жизни. «Я была очень наивной в этом отношении», — сказала она. Но, по словам Меган, перед встречей с королевой принц рассказал ей «все, что было нужно», и это помогло ей справиться с нервозностью. Перед первой встречей с королевой Елизаветой II Меган, по ее собственному утверждению, «не очень волновалась», но по дороге, еще в машине, Гарри спросил: «а ты знаешь, как делать реверанс?». Этот вопрос она расценила как ссылки на церемонии, предназначенные для окружающих, а не для семьи. «Я подумала, что это такая часть внешних церемоний, а не то, что важно, и что происходит внутри семьи», — сказала она. На вопрос Опры Уинфри, пыталась она найти в интернете информацию об этом, Меган рассмеялась, сообщив, что они в этот момент «были в машине», и у нее просто не было на это времени. Она добавила, что выросла в Лос-Анджелесе, и привыкла к знаменитостям, но после встречи с Гарри поняла, «что это совсем другой уровень».Отвечая на вопрос Опры Уинфри о конфликте с Кейт Мидлтон, в результате которого, по сообщениям британских газет, герцогиня Кембриджская даже расплакалась, она заявила, что ситуация была прямо противоположной. Меган заявила, что Кейт накануне свадьбы заставила ее плакать том, что они не сошлись в выборе цвета платьев для девочек, которые должны были нести цветы во время свадебной церемонии, но после этого Кейт извинилась, и даже послала ей цветы.Принц Гарри и Меган признались, что на самом деле их свадьба состоялась ровно за три дня до церемонии, которую транслировали все ведущие телекомпании мира. «Это был спектакль для всего мира, но мы хотели провести эту церемонию только для нас», — сказала Меган. Она добавила, что пара обвенчалась во время небольшой частной церемонии, которую провел епископ Кентерберийский, и на которую не приглашали гостей и даже членов семьи. Как утверждает Меган, свидетельство о браке, которое сейчас висит на стене в их доме, датированное днем именно этой закрытой для других церемонии.По словам Меган, после того, как она стала членом королевской семьи, она чувствовала себя одинокой, и была вынуждена хранить молчание. Как объясняет Меган, она считала, что будет более защищенной, если откажется комментировать детали своей личной жизни. «Но это оказалось неправдой», — сказала она. Меган подчеркнула, что королева всегда очень тепло относилась к ней, и во время первого выхода к прессе даже предложила Меган разделить с ней одеяло.Меган Маркл призналась, что во время отношений с британским принцем Гарри думала о самоубийстве. «Мне было стыдно, и стыдно признаваться Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это (самоубийство, — ред). И это была очень ясная и реальная мысль, пугала постоянно », — поделилась воспоминаниями Маркл. Это интервью, которое вышло в американский воскресный прайм-тайм, стало, пожалуй, самой ожидаемой сенсацией в Великобритании в последние недели. Обрывки разговора, которые появились заранее, обсуждались на первых полосах газет. Некоторые эксперты просили перенести выход интервью в эфир, чтобы поберечь здоровье 99-летнего дедушки Гарри принца Филиппа, который уже почти три недели находится в больнице. «Я не знаю, как после всего, что они сделали, королевская семья ждет, что мы будем сидеть молча. Они играют активную роль в распространении лжи о нас », — сказала в интервью Меган. Это первое большое интервью, которое пара дала после разрыва с королевской семьей. На прошлой неделе стало известно, что Букингемский дворец расследует обвинения в травле королевского персонала, выдвинутые против Меган. Также издание The Sunday Times со ссылкой на источники сообщило, что в Букингемском дворце признали высказывания герцога и герцогини Сассекском в ходе интервью «объявлением войны» королевской семьи Великобритании.