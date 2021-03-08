В Тернопольской области зарегистрировано более 60 случаев повторного инфицирования коронавируса, в трех жителей Covid-19 диагностировали третий раз. Об этом сообщает местное издание «За Збручем» со ссылкой на эпидемиолога Тернопольского областного лабораторного центра Владимира Паничева. «Такие тенденции характерны многим вирусным инфекциям. Это может быть связано с общим состоянием организма. Поэтому людям, которые переболели повторно, стоит пройти комплексные обследования. До сих пор мы не можем утверждать, это повторные инфицирования, или повторные обнаружения. Такое, что организм полностью не освободился от вируса, а затем из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать », — пояснил эпидемиолог. Как известно, в Тернопольской области за сутки 6 марта обнаружили 256 новых случаев коронавируса. Общее количество случаев заболевания Covid-19 с начала пандемии достигла 44 230. От осложнений коронавируса умерла 621 человек. Всего в Украине 6 марта коронавирусной болезнь обнаружили в 7167 человек. Также 2147 пациент выздоровел, а 103 — умерли от осложнений. В больницы попали 3956 человек. Было осуществлено тестирований за сутки — 46 304 (в том числе методом ПЦР — 24868, методом ИФА — 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17509).

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