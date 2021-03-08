Украина разрабатывает новый туристический проект на свободной части Донбасса. Об этом 7 марта заявила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала «Дом». Проект пока носит рабочее название Donbass travel и призван показать знаковые локации региона жителям временно подконтрольных правительству территорий. «Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались« по другую сторону », интегрировать их … В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома», — сказала Олеськив. Она добавила, что в дальнейшем для жителей ОРДЛО разработают туристические маршруты на западе Украины. Кроме того готовятся проекты в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей аннексированного Крыму. Отметим, туристическая отрасль Украины понесла десятки млрд грн убытков из-за пандемии.