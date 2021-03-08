В Амстердаме провели эксперимент, пригласив на вечеринку 1300 добровольцев, чтобы понять возможность безопасного проведения массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Parool.nl. Отмечается, что в самое крытую арену Ziggo Dome пришли 1300 человек на DJ-сет. Всех участников вечеринки разделили на пять «пузырей» по 250 человек и еще одну из 50 человек, в каждой из которых действовали разные правила.

Целью этого эксперимента было проверить и выяснить, как можно проводить массовые мероприятия вроде клубных вечеринок в условиях пандемии.

Исследователи выяснят, как коронавирус может распространяться при различных правилах в помещениях, включая привычный близкий контакт между людьми на танцевальных вечеринках без масок и социальной дистанции.