Известного рэпера Чаки Трилл (настоящее имя Кори Детидж) застрелили в штате Джорджия в США. Об этом пишет The Mirror. 33-летний артист был убит в своей собственной машине на автостраде города Атланта. Около трех часов ночи по местному времени неизвестные расстреляли машину исполнителя из проезжающего рядом автомобиля. Убийцы еще не найдены, их разыскивает полиция. Сам Чаки Трилл был ранен и позже скончался в больнице.

В конце ноября 2020-му американского рэпера Лил Яса (настоящее имя Александр Марк Антонио) застрелили после записи нового трека. Полиция заявила, что обнаружила место преступления недалеко от станции Bart. По словам друзей рэпера, у него не было врагов и он не сделал ничего, что могло привести к чему-то подобному.

Отмечается, что рэпер приехал в Атланту для участия в музыкальном мероприятии. The Mirror пишет, что Трилл называли многообещающим новичком в индустрии.

Напомним, в Майами застрелили скандального рэпера XXXTentacion.