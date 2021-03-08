В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализировали 16-летнюю девушку, которая приняла 30 таблеток. Об этом сообщает полиция Сумской области в Facebook. По словам матери пострадавшей, девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой. Отмечается, что девушку госпитализировали в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы. Сейчас она находится в больнице. По словам медиков, угрозы жизни 16-летней девушки нет. Напомним, на днях в Луцке 13-летняя школьница наглоталась таблеток. Также стало известно, что в Кривом Роге 15-летняя девушка создала «группу смерти» в Telegram. А в Ровно 11-летняя девочка наглоталась таблеток. На прошлой неделе на Закарпатье повесился 13-летняя девочка. Подобная трагедия произошла в Одессе. Юноша выпрыгнул с 15-го этажа жилого дома. Напомним, в последнее время волна самоубийств среди подростков всколыхнула столицу. С начала 2021 в Киеве уже было зафиксировано более 25 попыток детских самоубийств, превышает этот печальный показатель прошлых лет в несколько раз. Очередное самоубийство подростка в Киеве произошло накануне весны: 15-летняя девочка прыгнула с балкона.

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